Antalya’da denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Polisi alarma geçiren olay, sabah 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi'nde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. Bölgede balık tutan vatandaşlar deniz yüzeyinde üzerinde kıyafetleri bulunan bir şahsın hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot sevk edildi. Bölgeye ulaşan deniz polisi suda hareketsiz şekilde yatan şahsın bota alarak önce Kaleiçi Yatlimanı'na getirdi. Ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KİMLİK BULUNAMADI

Burada sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kimliği belirsiz şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlarındaki erkek şahsın kimliğinin tespit edilmesi için Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Falezlerden düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın çok yönlü araştırıldığını falezleri gören kameraların inceleme altına alındığını kaydetti.