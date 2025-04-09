Antalya’da esrarengiz kayıp: Anne ve kızından 3 gündür haber alınamıyor!

Sır olay Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. 2 yıl önce Mustafa T. ile ikinci evliliğini yapan 19 yaşındaki Esma Özgüreli ve ilk eşinden olan 3 yaşındaki kızından 3 gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, eşi Mustafa T. ile çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Esma Özgüreli, pazartesi günü eşinin uyuduğu sırada 3 yaşındaki kızı Burcu Çilem'i de yanına alarak evden ayrıldı.