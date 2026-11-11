Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da facianın eşiğinden dönüldü: Mutfakta sıkışan gaz bomba gibi patladı! 1 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 11.11.2026 15:34

Antalya’da facianın eşiğinden dönüldü: Mutfakta sıkışan gaz bomba gibi patladı! 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki dairenin mutfağında sıkışan gaz büyük bir gürültüyle patladı. Şiddetli patlamada evdeki camlar kırılıp eşyalar etrafa saçılırken, olayı sıyrıklarla atlatan kiracı Tuba B. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA Yaşam
Antalya’da facianın eşiğinden dönüldü: Mutfakta sıkışan gaz bomba gibi patladı! 1 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Antalya'da saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 789. Sokak'ta olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katında kiracı olarak ikamet eden Tuba B. (31) evde olduğu esnada mutfakta sıkışan gaz büyük bir gürültüye patladı. Patlama sesini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MUTFAKTA SIKIŞAN GAZ BOMBA GİBİ PATLADI

Patlama anında dairede bulunan genç kadını komşuları dışarı çıkardı. Adrese gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, patlamanın şiddetiyle dairenin camlarının kırıldığı ve bazı eşyaların etrafa saçıldığı görüldü. Bir hayli korkmuş olduğu görülen ve olayı küçük sıyrıklarla atlatan Tuğba B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"BİR ANDA GÜM DİYE BİR SES GELDİ"

Yaşananlara şahit olan Yaşar Kara, "Olay anında buradaydım. Arkadaşla birlikte sohbet ediyorduk. Bir anda güm diye bir ses geldi. İnfilak etti, ama neyden kaynaklandığını anlayamadık. Tüp patladı dediler. Hem diğer yanı hem de bu yanı patlattı" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da facianın eşiğinden dönüldü: Mutfakta sıkışan gaz bomba gibi patladı! 1 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA