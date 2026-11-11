Antalya’da facianın eşiğinden dönüldü: Mutfakta sıkışan gaz bomba gibi patladı! 1 kişi yaralandı

"BİR ANDA GÜM DİYE BİR SES GELDİ"

Yaşananlara şahit olan Yaşar Kara, "Olay anında buradaydım. Arkadaşla birlikte sohbet ediyorduk. Bir anda güm diye bir ses geldi. İnfilak etti, ama neyden kaynaklandığını anlayamadık. Tüp patladı dediler. Hem diğer yanı hem de bu yanı patlattı" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör