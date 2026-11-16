Antalya’da feci kaza: Freni boşalan kamyon uçuruma yuvarlandı!

"ARABAYI AĞAÇ TUTMASA KADIN EZİLİRDİ"



Sezer Aksoy ise, "Ben aşağıdan geliyordum. Araba dümdüz geldi, buradan çıktı, aşağıya uçtu. Burada görenlerle birlikte aşağıya indik. Bir kız, bir oğlan vardı. Kız aracın altında kalmıştı. Oğlan aracın üstünden çıktı. Arabayı düzelterek kızı aldık, çıkardık. İtfaiye ve polis ekipleri gelince de hep beraber yukarı çıkardık. Eğer ağaç olmasaydı hayati tehlikesi olabilirdi. Ağaçlar hanımefendiyi kurtardı bence, ağaç tutuyordu arabayı çünkü. Eğer ağaç olmasaydı, araç tam yatar, dışardaki kızı ezerdi" ifadelerini kullandı.