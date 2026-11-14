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Giriş Tarihi: 14.11.2026 15:40

Antalya'da feci kaza: Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 5 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Feci kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Antalya’da feci kaza: Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 5 yaralı
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Kaza, Korkuteli-Denizli kara yolu Korkuteli Çevre Yolu, İmrahor Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Uğur K. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uğur K. ile araçta bulunan R.B., M.U., S.A. ve Y.A. yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan Gökhan Cicim ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Gökhan Cicim'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANTALYA
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Antalya'da feci kaza: Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 5 yaralı
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