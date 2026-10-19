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Giriş Tarihi: 19.10.2026 18:40

Antalya’da fuhuş soruşturması: 15 şüpheli gözaltında!

Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

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AA
Antalya’da fuhuş soruşturması: 15 şüpheli gözaltında!
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler K.K, S.Ç, K.S, T.B, A.A, M.E, H.S, T.K, T.Ş, B.G, B.İ, S.E, S.C, Ö.Y. ve D.Ö. gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında daha önce 3 operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan zanlılardan bazıları tutuklanmıştı.

#ANTALYA #A A
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Antalya’da fuhuş soruşturması: 15 şüpheli gözaltında!
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