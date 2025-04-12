Antalya’da genç futbolcu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza Gökyazı Mahallesi Alakent Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Emirhan Önen'in kullandığı motosiklet seyir halindeyken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi7ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine ulayan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Emirhan Önel ambulansla Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı müdahaleye rağmen Talihsiz genç kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden gencin Beymelek Belediyespor futbolcusu ve Demokrat Parti Demre İlçe Başkanı Recep Önen'in oğlu olduğu öğrenildi