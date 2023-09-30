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Giriş Tarihi: 30.9.2023 11:55

Antalya'da hurdalık alanda erkek cesedi bulundu

Antalya'da hurda deposu olarak kullanılan yapının yanında, üzerinden kimlik çıkmayan 35- 40 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.

DHA
Antalya’da hurdalık alanda erkek cesedi bulundu

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde hurda deposu olarak kullanılan yapının duvarının yanında hareketsiz duran kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan 35-40 yaşlarındaki kişinin öldüğü belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Ekipler, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Antalya'da hurdalık alanda erkek cesedi bulundu
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