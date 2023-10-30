Antalya’da iki ayrı kaza: 5 ölü

İlk kaza Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Kütahya'dan düğünden dönen Mustafa U. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak araziye savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Harun Y. Bayram U. ve Turgut K. hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan sürücü Mustafa U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan 4 kişinin Kütahya'dan düğünden döndükleri ve Antalya'nın Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde çalıştıkları öğrenildi.

İKİ GENÇ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kaş ilçesinde D-400 karayolunda meydana gelen kazada Furkan Öz ve Ayşe Esengül hayatlarını kaybetti. Öz'ün kullandığı motosiklet, Bezirgan Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.

Korkunç kazada sürücü Öz ile motosiklette bulunan Ayşe Esengül Karaca yola savruldu. Kazayı görenler dururumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde iki gencin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.