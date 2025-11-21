Antalya’da iş yerine kurşun yağdırdılar: Motosikletli saldırganlar kamerada!

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlarda olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 tabanca şarjörü ve 40 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.