Antalya’da kamu personeline idari izin 1 gün daha uzatıldı

Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi: "Antalya'da düzenlenen COP31 Konferansı nedeniyle kentte yaşanan yoğunluğun devam etmesi ve zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının ülkemizden ayrılışlarının düzenli, güvenli ve aksamadan gerçekleştirilebilmesi amacıyla kamu personeline yönelik idari izin süresi 1 gün uzatılmıştır."

7 İLÇEDE GEÇERLİ OLACAK

Alınan karar doğrultusunda; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 13 Kasım 2026 Cuma günü idari izinli sayılacak. Adli ve askerî kuruluşlar ise bu uygulamanın dışında tutuldu.

Kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla COP31 organizasyonunda görevlendirilen personel ile kritik görev ve acil hizmetlerde çalışanlar görevlerinin başında bulunacak; kurumlar açık tutularak zorunlu hizmetler için nöbetçi personel görevlendirilecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtilirken, özel sektör kuruluşları ve işverenlere de çalışma düzenlerini esnek ve uzaktan çalışma imkânlarıyla planlamaları tavsiye edildi.