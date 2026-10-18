Antalya’da kamyon ile cip çarpıştı! 1 turist öldü

Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya-Kumluca karayolunun ilçe çıkışında meydana geldi. Y.K. (45) idaresindeki kamyon ile Çinli Z.H. yönetimindeki cip kafa kafaya çarpıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cipte bulunan Çinli 4 turist yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Feng You, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 turist ise tedavi altına alındı. Kamyon şoförü Y.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör