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Giriş Tarihi: 1.9.2024 16:28 Son Güncelleme: 1.9.2024 16:55

Antalya’da kanser hastasını ölüm hastane çıkışında yakaladı

Antalya'da kanser tedavisi gören Ünal Emin Paktaş (71) hastane çıkışı aracına bindikten sonra hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da kanser hastasını ölüm hastane çıkışında yakaladı

Antalya'da üzücü olay Muratpaşa ilçesinde Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastane önünde meydana geldi. Vatandaşlar park halindeki hafif ticari araçta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polisin yaptığı incelemede ise ölen kişinin aynı hastanede kanser tedavisi gören Ünal Emin Paktaş olduğu tespit edildi.Paktaş'ın, söz konusu hastanedeki muayenesi sonrası buradan ayrılıp aracına bindikten sonra vefat ettiği belirtildi. Acı haberi alan Paktaş'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz adamın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Antalya’da kanser hastasını ölüm hastane çıkışında yakaladı
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