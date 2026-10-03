Antalya’da korku dolu anlar! Elindeki pompalı tüfekle dolaşıp tehditler yağdırdı: ‘2 çocuğa sizi öldürürüm demiş’

Olay, 18 Eylül'de akşam saatlerinde bir sitede meydana geldi. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin elinde pompalı tüfekle otoparktan site içine girdiği ve yürüyüş yolunda ilerlediği görüldü. Site yönetiminde görevli Rıza Canbulat, olayın ardından yönetim olarak bu kişiyle görüştükleri sırada tartışma çıktığını belirterek, "Kısa süre sonra 'Ben size kim olduğumu göstereceğim' dedi. Direkt pompalı tüfeği aldı geldi, bize doğrulttu. O sırada oğlum da yanımdaydı. Daha sonra oğlumla müdahale ettik. Şahsın elinden tüfeği aldık" dedi. Canbulat, şikayet sonrası polisin şüpheliyi yakaladığını, hakkında daha önce de yakalama kararı bulunduğunu ve evinde arama yapıldığını, daha sonra serbest bırakıldığını söyledi.