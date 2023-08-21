Antalya’da korkunç cinayet: Boşanma aşamasındaki eşinin onlarca kez bıçakladı!

Antalya'da Mehmet Yavlak (32) boşanma aşamasında olduğu 5 yıllık eşi Sümeyye Yavlak'ı (25) çalıştığı market şubesinde bıçaklayarak öldürdü. Görenleri şoka edene cinayet saat 18.30 sırasında Kepez İlçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Tüp ve pet-shop üzerine esnaflık yapan Mehmet Yavlak ile 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak, arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Sık sık yaşanan tartışmalara rağmen genç kadın evini ve eşini terk etmedi. Çift arasında bu sabah yine henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

BIÇAKLA KOVALADI

Mehmet Yavlak, eşinin çalıştığı zincir market şubesine öğle saatlerinde konuşmak için geldi. Eşinden olumsuz cevap alan Mehmet Yavlak, marketten ayrıldı. Akşam saatlerinde yeniden markete geri gelen Mehmet Yavlak, bir kez daha eşiyle konuşmak istedi. Markette tartıştığı eşini bıçakla kovalamaya başladı. İki kadın market çalışanı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada Sümeyye Yavlak çalıştığı marketin deposuna saklandı.

DEPO KAPISINI KIRDI

Çocuğunun annesi Sümeyye Yavlak'ı saklandığı depoda bulan Mehmet Yavlak, kapıyı kırdıktan sonra genç kadını defalarca bıçakladı. Cinayet zanlısı katil koca ise elinde suç aleti bıçakla olay yerinden kaçtı. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yavlak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaşanan korkunç cinayetin ardından acı haberi alarak olay yerine gelen Sümeyye Yavlak'ın kayınvalidesi Emel Yavlak, gelinine, "Kuzum kuzum ölmeye mi geldin. Yavruma ben ne diyeceğim. Yavrum yavrum. Niye geldim kuzum buraya niye geldin. Şaka deyin ne olur rüya deyin. Kuzum kuzum ciğer parem" diye feryatları yürekleri dağladı. Sümeyye Yavlak'ın cenazesini görmek isteyen ablayı ise yakınları güçlükle sakinleştirdi. Polis ise eli bıçaklı katilin yakalanması için operasyon başlattı.