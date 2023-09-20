Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü

Antalya – Alanya D-400 karayolunda Serik ilçesi Cumalı Mahallesi'nde kaza gece saat 23.45 sularında şehir merkezinden Serik istikametine seyir halindeki Yaşar Kösedal idaresindeki otomobil yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Ardından yol kenarındaki kanala düştü. Otomobil kanalda yaklaşık 50 metre sürüklenerek durdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri araç içinde sıkışan Burak Bakıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Bakıcı'nın cansız bedenini uzun uğraşlar sonucu güçlükle çıkardı.

CENAZESİ SABAH BULUNDU

Ekipler kaza anında araçtan fırlayan araç sürücüsünü 3 saat aramasına rağmen bulmadı. Sabah gün aydınlanırken sürücü Yaşar Kösedal'ın cansız bedeni kaza yarine yaklaşık 150 metre uzak bir noktada otluk ve çalılıklar ile kargılar arasında cansız bedenine ulaşıldı. Burak Bakıcı ve Yaşar Kösedal'ın cenazeleri kaza yerinde savcı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Daha sonra cenazeler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

MERSİN VE BURDUR'A GÖNDERİLDİ

Kazayı öğrenen Bakıcı ve Kösedal'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yaşar Kösedal ile Burak Bakıcı'nın konteyner fabrikasında çalıştıkları öğrenildi. İki mesai arkadaşının mesai çıkışı eve giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından Burak Bakıcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesine gönderildi. Sürücü Yaşar Kösedal'ın cenazesi ise Mersin'e gönderildi.