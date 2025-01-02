Antalya’da korkunç olay: Otel çalışanı kaza sonrası çıkan kavgada öldürüldü!

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, servisteki otel çalışanları müdahale etti. Bu sırada araçtaki 4 kişiden 1'i, yanındaki bıçakla çalışanlara saldırdı. Servisten inip kavgaya dahil olan 1 çocuk babası İsmail Takdir Kirişçi, aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yere yığıldı. İş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kirişçi, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı, ardından da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak İsmail Takdir Kirişçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan 4 şüpheli, kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Bir otelde barmen olarak çalışan İsmail Takdir Kirişçi'nin cenazesini teslim almak için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Kirişçi'nin, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi. Gözaltındaki şüpheliler F.S., M.D., M.A. ve H.S.'nin emniyetteki sorguları ise sürüyor.