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Giriş Tarihi: 27.2.2025 20:20 Son Güncelleme: 27.2.2025 20:33

Antalya'da korkunç ölüm

Antalya'da inşaatta mermer yapacakları alanı kontrol eden Ali Şir Ergüş (67), 7'nci kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç ölüm

Olay, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 183 Sokak'ta yer alan 8 katlı inşaatta meydana geldi.

2 oğluyla beraber mermer işi alan Ali Şir Ergüş, kontrol amaçlı inşaata geldi. Burada bir süre mermer yapacakları yeri kontrol eden Ergüş, 7'nci kattan merdiven boşluğuna düştü.

Sesi duyan işçiler, aşağıya inerek kontrol ettiklerinde, Ergüş'ü kan içinde gördü. İnşaat çalışanlarının ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ali Şir Ergüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alıp inşaata gelen Ergüş'ün oğulları, büyük üzüntü yaşadı. Ergüş'ün cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Antalya'da korkunç ölüm
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