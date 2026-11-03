Antalya’da korkutan yangın! Müstakil ev alevlere teslim oldu: Meğer o gün eniştesine taşınmış…





"TEK TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASI"



Olay yerinde açıklamalarda bulunan Aşağıkocayatak Mahalle Muhtarı İsmail Karsavurdan, yangının saat 18.00 sıralarında ihbar edildiğini belirterek, "Nasuf K.'ye ait bu evde kendisi yaklaşık bir ay öncesine kadar yaşıyordu. Ancak rahatsızlığından ve bakıma muhtaç olmasından dolayı eniştesinin yanına taşınmıştı. Çok şükür yangın esnasında içerisi boştu. Elektrik kontağından kaynaklandığını düşündüğümüz yangın sonrası hemen itfaiyeyi aradık. Sağ olsunlar çok ivedi bir şekilde gelip müdahale ettiler. Onlar gelene kadar ev tamamen tutuşmuştu ama alevleri söndürdüler. Can kaybımız yok, sadece mal kaybımız var. Buna da şükür" dedi.