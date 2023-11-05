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Giriş Tarihi: 6.11.2023

Antalya’da Kültür Yolu Festival coşkusu

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da Kültür Yolu Festival coşkusu
Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin son durağı olan Antalya' Kültür Yolu Festivali başladı. Festival kapsamında kentte bir dizi ziyaret gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Uzak Yakın, Refik Anadol Rönesans Rüyaları sergilerini gezerek, Türkiye'nin ilk ve tek Nekropol Müzesi'nin açılışını yaptı. Side Gymnasium'da düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali Gala Konserine katılan Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, Devlet Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği "Carmina Burana" adlı eseri dinledi. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile şehirlerin turizm potansiyelini ön plana çıkararak dünyada markalaşmasını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Ersoy, "3 yaşından 90 yaşına kadar her kesime hitay eden festival kapsamında, 12 Kasım'a kadar 50'ye yakın noktada 500'den fazla etkinlik gerçekleşecek. Festival, Antalya'nın tanıtımına daha da katkı sağlayacak. Turizmi 12 aya yaymayı, ürün çeşitliliğini artırmayı, istihdamı kalıcı hale getirmeyi ve turizm gelirlerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

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Antalya’da Kültür Yolu Festival coşkusu
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