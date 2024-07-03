Antalya’da milli coşku sokaklara taştı

Dev ekranda maçı izleyen binlerce Antalyalı galibiyet sonrasında büyük bir coşku yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Milli Takımı tebrik ederek, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" mesajı paylaştı.

ONBİNLER ACIK HAVADA İZLEDİ

Türkiye A Milli Futbol Takımımın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacağı maç için Beach Park Varyant Meydanı'na dev ekran kurdu. Milli coşkuya ortak olmayan isteyen Antalyalılar alanı tıklım tıklım doldurdu. Ellerinde Türk bayrakları ve formaları ile Milli Takımın maçını izlemeye gelen vatandaşlar büyük bir heyecan yaşadı. Maçın ilk dakikalarında A Milli Futbol Takımının öne geçmesiyle Beach Park Varyant Meydanı'nda büyük bir coşku yaşandı.

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Maç sırasında tezahüratlarıyla milli takıma destek olan Antalyalılar, heyecan dolu gözlerle 90 dakikayı izledi. A Milli Futbol Takımının, Avusturya karşısında maçı 2-1 kazanmasıyla alanı dolduran vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar, 'Türkiye', 'Türkiye' tezahüratlarıyla Milli Takımın elde ettiği zaferi ve çeyrek finali coşkuyla kutladı.