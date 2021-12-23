Antalya’da motosiklet satan işyerinde yangın! 3 milyon değerindeki 250 motor alev alev yandı

"AŞAĞIYA BAKTIM VE ALEVLERİ GÖRDÜM"

Yangına evinin balkonundan hortumla müdahalede bulunan vatandaşlardan Halil İbrahim Tutuş, "Çocuklarla evde oturuyorduk. Birden bire bir koku geldi. Kokunun gelmesiyle aşağıya baktım ve alevleri gördüm. Bir anda her yer duman oldu. Ben bu kadar büyük olduğunu düşünememiştim. Ben de balkonu yıkadığımız hortumla aşağıya müdahale etmeye çalıştım. O yüzden evimin içine komple duman doldu" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürerken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.