Antalya’da oteller COP31’e hazır

Birleşmiş Milletler'in iklim zirvesi olan COP31, bu yıl Antalya'nın ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 100'ü aşkın devlet ve hükümet başkanının ağırlanacağı tarihi zirve öncesi kentte geri sayıma geçildi. Antalya'daki otellerde yatak kapasitesinin dev organizasyonun üstesinden rahatlıkla gelebilecek seviyede olduğuna dikkat çeken AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, atıl durumdan kurtarılarak ihya edilen ve COP31'in de gerçekleştirileceği EXPO alanının da şehir için büyük bir kazanım olduğunu kaydetti.

80 BİN KATILIMCI BEKLİYORUZ

SABAH'a konuşan Kavaloğlu, "COP31 bence ülkemizde bugüne kadar düzenlenen en büyük organizasyon. COP28'de konuşmacıydım. 'İnşallah bu denli büyük bir organizasyonu ülkemizde de yaparız' demiştim. Heyecan verici bir süreç bizi bekliyor. COP31 için dünya genelinden 80 bin kişiye yakın katılımcı bekliyoruz" dedi.

Antalya otellerindeki mevcut yatak kapasitesinin üst düzeyde olduğunu belirten Kavaloğlu, "Yalnızca Belek-Lara Kundu ve Antalya merkez'e toplam 100 bin yatak kapasitemiz var. Bu da Türkiye'nin turizmde erişmiş olduğu gücü çok net gözler önüne seriyor. COP31 gibi dev bir organizasyonun üstesinden de rahatlıkla geliriz" şeklinde konuştu.

EXPO ALANI BÜYÜK KAZANÇ

COP31'in gerçekleştirileceği EXPO alanının uzun süre atıl vaziyette kaldığını da kaydeden Kavaloğlu, "Etkinliğin EXPO alanında planlanması da çok büyük avantaj oldu. O bölgede çok büyük yatırımlar yapıldı. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz. EXPO alanı atıl kalmıştı. Bakanlıklarımıza gerçekten müteşekkiriz. İnanılmaz bir altyapı çalışması yürütüldü. COP31 sonrası hem Antalya'ya hem turizme orası çok büyük kazanımlar sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.