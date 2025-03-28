Antalya’da ruhsatsız silah operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Yasadışı silahlanma kapsamında, ruhsatsız silah taşıyan,bulunduran ve satışını yapan şüphelilere yönelik Kepez ilçesinde düzelene operasyonda 5 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.