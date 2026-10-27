Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da sahte başsavcı operasyonu: Davaları karara bağlama vaadi ile dolandırdılar! 3 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 27.10.2026 18:31

Antalya'da sahte başsavcı operasyonu: Davaları karara bağlama vaadi ile dolandırdılar! 3 şüpheli tutuklandı

Antalya’da devam eden davaları karara bağlama vaadiyle 3 kişiden toplam 1 milyon 829 bin TL alan ve kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan 1 kadın ile suç ortağı 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 4 adet cep telefonu ve sim kartı, 2 adet bilgisayar, çok sayıda sahte düzenlenmiş mahkeme kararları geçirildi.

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İHA
Antalya’da sahte başsavcı operasyonu: Davaları karara bağlama vaadi ile dolandırdılar! 3 şüpheli tutuklandı
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan bir bayan şahsın yanında bulunan diğer iki şahısla birlikte adliyede görülmesi devam eden davaları karara bağlama vaadiyle, 3 ayrı müştekiden 1 milyon 829 bin TL aldıkları ayrıca bu kararları çıkaran hakimlere verilmek üzere ayrıca 1 milyon 500 bin TL daha talep ettikleri belirlendi.

Şahısların inandırıcı olabilmesi için WhatsApp üzerinden Antalya Mahkemelerine ait sahte düzenlenmiş karar metni gönderdikleri tespit edildi.

KENDİSİNİ BAŞSAVCI VEKİLİ OLARAK TANITMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan 1 kadın, makam şoförü olarak tanıtan 1 şahıs ve olayda aracılık yaptığı tespit edilen bir kişi ile birlikte 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 4 adet cep telefonu ve sim kartı, 2 adet bilgisayar, çok sayıda sahte düzenlenmiş mahkeme kararları geçirildi. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#ANTALYA #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #WHATSAPP
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Antalya'da sahte başsavcı operasyonu: Davaları karara bağlama vaadi ile dolandırdılar! 3 şüpheli tutuklandı
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