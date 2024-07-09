Antalya’da sıcak kavurdu: Vatandaş geceyi sahilde geçirdi

Antalya'da nefes almakta zorlanan vatandaş, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Gün içinde yüz binlerce tatilciyi ağırlayan kumsal, geceleri de evlerinde sıcaktan uyuyamayan vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Sıcak havadan bunalanlar gece serin havanın keyfini sürüyor.

'EVİMİZE GERİ DÖNÜYORUZ'

Evlerde klimaların bile yetersiz kaldığı sıcaktan bunalan vatandaşlar, akşam hasır ya da battaniyeleri, piknik tüpünü ve kahvaltılıklarını alarak sahil kenarına geliyor. Gece deniz kenarında serin havada uyuyor. Sabah uyandıklarında çaylarını yudumlayıp denize giriyor. İşe gidecek olanlar ise sabahın ilk ışıkları ile birlikte eşyalarını toparlayıp evlerine geri dönüyorlar.

Geceyi deniz kenarında geçiren Nuray Uslu, "Biz Hamburg'tan geldik. Burada yazlık evimiz var. Kentte aşırı betonlaşma olduğu için gündüz güneş betonu aşırı ısıtıyor. Gece betonun ısısı kente geri vurunca sıcaklık gecede gündüz gibi hissediliyor. Aşırı sıcak olduğu için klima evi soğutamıyor. Bizde akşamları eşyalarımızı toplayıp deniz kenarına gelip uyuyoruz. Sabah uyandığımızda ise denize girip evimize geri dönüyoruz" dedi.