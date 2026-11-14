Antalya’da sır olay: Evinde cansız bedeni bulundu! Her hafta gelen cuma mesajı gelmeyince...

"CUMA MESAJ ATIYORDU, SON CUMA ATMADI"

Öte yandan, ev sahibi Alkan Sarıaydın, 2 yıldır evinde kiracı olarak kalan Ayhan Yılmaz'ın her cuma kendisine mesaj attığını, son olarak 6 Kasım'da attığını ancak dün atmadığını belirterek, "Çok iyi ve sevilen bir insandı" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör