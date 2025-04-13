Antalya’da soba faciası: 3 ölü 2 yaralı

2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Fatma Arat, gelini Zeynep Arat ve torunu Emir Kağan Arat'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.