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Giriş Tarihi: 13.4.2025 20:57 Son Güncelleme: 13.4.2025 21:11

Antalya’da soba faciası: 3 ölü 2 yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen5 kişiden Fatma Arat, gelini Zeynep Arat ve torunu Emir Kaan Arat hayatını kaybetti. 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da soba faciası: 3 ölü 2 yaralı

Ova Mahallesi Çolaklar Sokak'taki evde yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde bulundu. Şoka giren aile yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Fatma Arat, gelini Zeynep Arat ve torunu Emir Kağan Arat'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Doktorlar iki kişinin durumunu stabil olduğunu bildirdi.

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Antalya’da soba faciası: 3 ölü 2 yaralı
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