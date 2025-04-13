Antalya’da soba faciası: 3 ölü 2 yaralı

Ova Mahallesi Çolaklar Sokak'taki evde yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde bulundu. Şoka giren aile yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Fatma Arat, gelini Zeynep Arat ve torunu Emir Kağan Arat'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.