Antalya’da son bir haftada 29 uyuşturucu operasyonu! 24 tutuklama

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen baskınlardaki aramalarda; 7 kilo 981 gram esrar, 228 parça halinde 897 bin 852 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 345 gram kokain, 246 gram metamfetamin, 98 adet sentetik ecza, 75 kök kenevir bitkisi, 4 gram eroin ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi.
24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonlar kapsamında yakalanan 75 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 20 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Emniyet yetkilileri, toplumun huzurunu ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.