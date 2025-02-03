Antalya’da tarihi ev alev alev yandı

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 426 Sokak üzerinde bulunan ve mahalledeki tescilli 43 yapıdan birisi olan 150 yıllık tarihe sahip bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi yapıdan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, ahşap yapısı nedeniyle tarihi bina kısa sürede alevlere teslim oldu. Sokakların dar olması ve yol üzerine park eden araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri sokağa girmekte zorluk çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alevlerin bitişikteki diğer ikametlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.