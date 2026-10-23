Antalya’da tekneden kaybolan adamdan acı haber! Cansız bedeni 4 gün sonra denizden çıkarıldı

CANSIZ BEDENİ 4 GÜN SONRA BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri teknenin bulunduğu konuma gelerek bölgede arama çalışması başlattı. 4 gün süren arama çalışmalarının ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Mustafa Murat Çiçek'in cansız bedenine dün suda ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkartılarak bota alınan Çiçek'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Murat Çiçek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi ve savcılık işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör