Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da tekneden kaybolan adamdan acı haber! Cansız bedeni 4 gün sonra denizden çıkarıldı
Giriş Tarihi: 23.10.2026 14:35

Antalya’da tekneden kaybolan adamdan acı haber! Cansız bedeni 4 gün sonra denizden çıkarıldı

Antalya'nın Demre ilçesine arkadaşları ile birlikte tatil için gelip tekne turuna çıkan 45 yaşındaki adamın, açıkta demirledikten sonra gece saatlerinde teknede olmadığı anlaşıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin 4 gün süren arama çalışmasının ardından cansız bedenine suda ulaşıldı.

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İHA Yaşam
Antalya’da tekneden kaybolan adamdan acı haber! Cansız bedeni 4 gün sonra denizden çıkarıldı
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Antalya'da 18 Ekim tarihinde Demre ilçesi Kekova koyu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Murat Çiçek (45) arkadaş grubu ile birlikte tatil yapmak için İstanbul'dan Antalya'ya geldi.

3 GÜNLÜK TEKNE TURUNA ÇIKMIŞTI

Çiçek ve beraberindekiler Demre ilçesine gelerek burada kiraladıkları tekne ile 3 günlük tura çıktı. 17 Ekim tarihinde Kekova Koyu açıklarına geldiklerinde gece saatlerinde teknedekiler istirahate çekilirken, Çiçek ise iddiaya göre balık tutacağını söyleyerek güvertede kaldı. Arkadaşları sabah uyandıklarında Çiçek'i teknede bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ 4 GÜN SONRA BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri teknenin bulunduğu konuma gelerek bölgede arama çalışması başlattı. 4 gün süren arama çalışmalarının ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Mustafa Murat Çiçek'in cansız bedenine dün suda ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkartılarak bota alınan Çiçek'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Murat Çiçek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi ve savcılık işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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