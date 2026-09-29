Antalya’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Şüpheliler arasında Muhittin Böcek ve oğlu da var

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, aralarında iş insanları ve turizmcilerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerin bu sabaha karşı düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ARASINDA BÖCEK VE OĞLU DA VAR

Şüpheliler arasında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de olduğu öğrenildi.

Ayrıca, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile turizm, otomotiv, inşaat ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının da bulunduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasında birbiriyle kesişen birden fazla olay zinciri bulunduğu, otel ve teknelerde uyuşturucu ve fuhuş amaçlı organizasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

UYUŞTURUCU TESTİ YAPILACAK

Şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti amacıyla kan, idrar ve saç örneklerinin alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecekleri belirtildi.

Soruşturma kapsamındaki beyanların teknik ve kriminal delillerle doğrulanması, uyuşturucu maddelerin kimler tarafından temin edildiğinin belirlenmesi, fuhuş amaçlı organizasyonları düzenleyen veya aracılık eden kişilerin tespiti ve şüpheliler arasındaki bağlantıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik adli işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANDILAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında büyükşehir belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutuklulukları sürüyor.

Muhittin Böcek ve oğlu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmışlardı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör