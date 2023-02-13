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Giriş Tarihi: 13.2.2023 23:48

Antalya'da yangın: İki iş yeri kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Kemer ilçesinde Hurdacılar Sitesi’nde çıkan yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili 3 kişinin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi

İHA
Antalya’da yangın: İki iş yeri kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sırasında Arslanbucak Mahallesi'nde bulunan Hurdacılar Sitesi'ndeki H.Z. ve E.K.'ye ait bitişik iş yerlerinden alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye Kemer ve Antalya itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyen alevlerin ormanlık alana ve diğer iş yerlerine sıçramaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri büyük çaba sarfetti. Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü arazözleri de yangının kontrol altına alınması için çalışmalara destek verdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yangının kendi iş yerlerine sıçraması ihtimaline karşı tedbir almaya çalışan diğer hurdacılar ve meraklı vatandaşları alevlerden uzak tutmaya çalıştı.

Yarım saatlik bir çalışma ile kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili 3 kişinin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

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Antalya'da yangın: İki iş yeri kullanılamaz hale geldi
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