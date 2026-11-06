Antalya’da yatalak olduğu öğrenilen Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yaşayan 89 yaşındaki Mariia Martiuk'u yatağında hareketsiz gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yatalak hasta olduğu ve kalp pili kullandığı öğrenilen Martiuk'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör