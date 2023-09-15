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Giriş Tarihi: 15.9.2023 22:43

Antalya’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

İHA
Antalya’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkii yakınlarında meydana geldi. Akseki yönünden Seydişehir yönüne giden Ali N. idaresindeki yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Fatih Saygılı (28) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yolcu otobüsünün otomobili yaklaşık 95 metre sürüklediği kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 18 yolcudan 4 yolcu ve muavin hafif yaralandı.

112 Acil Servis'e yapılan kaza ihbarı üzerine trafik, jandarma ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar Akseki Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçtan Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan otomobil sürücüsünün cenazesi ise, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün Konya'ya gitmek için Antalya'dan hareket ettiği, kaza anında otobüsün sürüklediği otomobilin ateş aldığı ve otobüste bulunan yangın söndürme tüpü ile söndürüldüğü bildirildi.

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Antalya’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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