Antalya’da yüksek sesle müzik cinayeti

Korkunç olay Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik ile uğrasan Seyit Muhammet Talay, seraları bulunan Ömer Sıcak'ın evlerinin önünden geçtiği sırada Ömer Sıcak tarafından aracının önü kesildi. Çıkan tartışmada karnından bıçaklanan Talay, babası Ramazan Talay'ı arayarak 'Beni Ömer bıçakladı. Aracın içindeyim acil gel" dedi. Olay yerine koşan baba Ramazan Talay, oğlunu yarı baygın halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri aşırı kan kaybeden Seyit Muhammet Talay'a ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen iç organları parçalanan Seyit Muhammet Talay kurtarılamadı. Acı haberi alan Talay'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Seyit Muhammet Talay, Elmalı ilçesi Müren Mahalle Mezarlığı'nda alise, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı baba Ramazan Talay, "Oğlum yüksek sesle müzik dinleyen birisi değil. Bu bahane. Aracının önü kesiliyor. Birden fazla kişi saldırıyor. Oğlum karıncayı inciten insan değildi" diye gözyaşı döktü.

TUTUKLANDI

Cinayetin ardından polis ekipleri ekipleri olay yerinden uzaklan evli ve 4 çocuk babası Ömer Sıcak'ı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı Sıcak, olayın bir anda geliştiğini yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.