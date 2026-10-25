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Giriş Tarihi: 25.10.2026 22:26

Antalya'da yürek yakan kaza: Üniversiteli Yağnur hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Yağnur Damla Karaaslan (20) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karaaslan'ın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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AA
Antalya’da yürek yakan kaza: Üniversiteli Yağnur hayatını kaybetti
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Oba Mahallesi'nde, Yağnur Damla Karaaslan'ın (20) kullandığı 07 BIZ 677 plakalı motosiklet ile Dadaşlar Caddesi'nden sahil yoluna inen M.C.S. (54) idaresindeki SEE X13 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karaaslan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Yağnur Damla Karaaslan'ın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

#ALANYA #ANTALYA
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Antalya'da yürek yakan kaza: Üniversiteli Yağnur hayatını kaybetti
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