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Giriş Tarihi: 21.6.2023 22:36

Antalya'da zehir tacirlerine operasyon: 79 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirilirken 79 şüpheli de yakalandı.

AA
Antalya’da zehir tacirlerine operasyon: 79 şüpheli yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarlar üzerine uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda, 17 kilogram 362 gram esrar, 18 gram skunk, 196 gram metamfetamin, 105 gram bonzai, 2 bin 769 kök kenevir, 12 sikke, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 13 fişek, sahte para, 200 bin TL ve çok sayıda tütün ile elektronik sigara ele geçirildi.

Ekipler, 46 uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale ederek, 79 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 638 şüpheli de gözaltına alındı.

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Antalya'da zehir tacirlerine operasyon: 79 şüpheli yakalandı
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