Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu!
Giriş Tarihi: 2.11.2026 17:32

Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik il genelinde önceden belirlenen 68 adrese geniş çaplı ve şafak vakti şok bir operasyon gerçekleştirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da zehir tacirlerine şafak operasyonu!
  • ABONE OL

Haklarında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 62'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ünün uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 49'unun ise uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

ADRESLERDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 330 gram kokain, 150 gram esrar, 154 adet uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ SÜRECEK

İHA (İnsansız Hava Aracı) destekli sürdürülen operasyon kapsamında uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ve zehir tacirlerine göz açtırmayacak çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANTALYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA