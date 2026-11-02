Antalya’da zehir tacirlerine şafak operasyonu!

Haklarında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 62'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ünün uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 49'unun ise uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.
ADRESLERDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 330 gram kokain, 150 gram esrar, 154 adet uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.
OPERASYONLAR ARALIKSIZ SÜRECEK
İHA (İnsansız Hava Aracı) destekli sürdürülen operasyon kapsamında uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ve zehir tacirlerine göz açtırmayacak çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.