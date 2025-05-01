Antalya’da zincirleme kaza: 2’si çocuk, 3 yaralı!

Zincirleme kazada, otomobilin sürücüsü P.K.S. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.N.K. ile N.K. isimli çocuklar hafif şekilde yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.