Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mavi Bölge ve Yeşil Bölge'de kurulan iklim kabinleri, ziyaretçilerin farklı yüzyıllara ait iklim koşullarını deneyimlemesine imkan tanıyor. Mavi Bölge'deki kabinler Türkiye Pavilyonu'nun karşısında, Yeşil Bölge'dekiler ise Sıfır Atık Sahnesi'nin girişinde yer alıyor. Her iki bölgede de ikişer kabin bulunuyor. Kabinlerden biri karbondioksit oranının milyonda 305 parça (ppm) olduğu 1926 yılının, diğeri ise yüksek emisyon senaryosunda bu değerin 1.135 ppm'e ulaştığı 2100 yılının atmosfer koşullarını canlandırıyor.

İKİ KABİNDE 174 YILLIK YOLCULUK

Her kabinde 155 saniyelik bir döngü işliyor. Ziyaretçiler, bilimsel verilere dayanan 90 saniyelik bir filmin ardından, ilgili yıla ait atmosfer koşullarının oluşturulduğu deneyim alanına geçiyor. 2100 yılının kabini bir tahmin olmaktan ziyade, yüksek emisyonların devam etmesi halinde solunacak havayı gösteren bir "stres testi" olarak kurgulandı.

"KÜRESEL ISINMA SADECE LAFTAN İBADET DEĞİL"

İklim Deneyim Kabinleri Proje Yöneticisi Yiğit Yüksel, her iki kabini deneyimleyen kişilerin havanın kıymetini dakikalar içinde çok net anladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Küresel ısınma sadece laftan ya da buzulların erimesinden ibaret değil; doğrudan soluduğumuz havayı etkiliyor. Soluduğumuz hava da bütün yaşam kalitemizi ve sağlığımızı şekillendiriyor. Bu bilinçle hareket etmeli, geleceğe karşı sorumluluklarımızın farkında olmalıyız."

ZİYARETÇİLERDEN ÇARPICI DENEYİMLER

Kabinlerden çıkan katılımcılar havadaki farkı bedenlerinde hissettiklerini belirtti. Almanya'nın Berlin kenti katılımıyla gelen Johanna Wietschel, 2100 kabinindeki havayı bu yaz aşırı sıcakların vurduğu Berlin'in temmuz-ağustos aylarına benzeterek, "Hava çok nemli ve sıcaktı, videoyu sonuna kadar izleyemedim. Terlemeye başladım ve kendimi çok rahatsız hissettim" dedi. 1926 kabini için ise "Çok rahattı, ferahlatıcıydı" ifadesini kullandı.

Ukraynalı katılımcı Oksana Abduloieva iki kabin arasındaki belirgin farkın kendisini üzdüğünü söylerken, teknik görevli Mustafa Yıldırım 2100 kabini için "Nefes almakta güçlük çekiyorsun, burası vaha gibi, cennet gibi" diyerek 1926 kabininin rahatlığını vurguladı.

7 SORUDA KARBON AYAK İZİ

Alandaki anket kiosklarında ziyaretçiler; beslenme, ulaşım, ev enerjisi, alışveriş ve atık alışkanlıklarına ilişkin 7 kısa soruyu yanıtlayarak kişisel karbon ayak izlerini hesaplayabiliyor. Dokuz farklı dilde hizmet veren kiosklar, sonuçları dünya ortalaması ve 1,5 derece hedefiyle karşılaştırarak ziyaretçilere "Herkes senin gibi yaşasaydı dünya kaç derece ısınırdı?" sorusunun yanıtını içeren bir iklim etiketi sunuyor. Ziyaretçiler sonuçlarına QR kod aracılığıyla telefonlarından da ulaşabiliyor. Karbon Deneyim Alanı, COP31'in son günü olan 20 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık kalmaya devam edecek.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör