Antalya’daki ölümlü kazada tahliye kararı aileyi yıktı: Acılı anne kararı Yargıtay’a taşıdı!

'BEN SADECE ADALET İSTİYORUM'

İlk eşinden olan kızı Ceren Karadayı'nın ölümünden sonra eşinin tayini nedeniyle Hatay'a taşınan anne Hatice Yıldırım, 18 yıllık hayatın karşılığının 5 ay hapis olmaması gerektiğini belirtti. Sanığın yargılama boyunca pişmanlık göstermediğini öne süren Yıldırım, 50 kilometre hız sınırı olan yolda 81 kilometre hız yapan 2,06 alkollü sürücünün daha ağır ceza alması gerektiğini söyledi. Yıldırım, "Bir anne olarak yalvarıyorum, sesimi duyun. Ben sadece kızım için adalet istiyorum. Olayın olası kast kapsamında değerlendirilmesini, sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını ve cezada indirim uygulanmamasını istiyorum" diye konuştu.