Antalya'daki rüşvet skandalında itiraflar peş peşe geldi! Muhittin Böcek 30 milyona böyle çöktü: "Zaten oy vermiyorsun, o halde para ver"

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede; Muhittin Böcek'in 'İcbar suretiyle irtikap', 'Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması', eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme', Mustafa Gökhan Böcek'in 'Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'Suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza istendi. İddianamede; şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduatla birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi. El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

10 KİŞİ HAKKINDA EK İDDİANAME

Geçen duruşma dosyada 'mağdur' sıfatıyla yer alan 9 iş insanı ile davanın tutuksuz sanıklarından belediyenin eski genel sekreter yardımcısı Serkan T. hakkında yapılan suç duyurusu üzerine ek iddianame hazırlandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 24 sayfalık iddianamede, iş insanlarının belediyeyle yürüttükleri işlemler sırasında verdikleri öne sürülen para ve taşınmazlar mercek altına alındı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede; Yusuf Y., Hakan I., Mehmet Akif K., Sezgin K., Mehmet Salih A., Demir D., İbrahim T., Fikret B. ve Muvaffak E.'nin 'rüşvet verme', Serkan T.'nin ise 'yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap' suçundan cezalandırılması talep edildi. Sezgin K. ve Mehmet Salih A.'ya ayrıca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlaması yöneltildi.