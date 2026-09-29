Antalya’daki uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar: Çarpıcı tekne, otel ve villa buluşmaları! Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek...

Antalya'da Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda 35 adres ile 2 teknede arama yapıldı. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in isimlerinin de geçtiği soruşturma kapsamında 20 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Şemsettin Lökoğlu ve Arda Tüzün'ün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
BÖCEK'İN ADI TEKNEDEKİ BULUŞMA BEYANINDA
Soruşturma dosyasında birbirleriyle kesişen farklı olay zincirlerine ilişkin beyanlar bulunduğu öğrenildi. Dosyada, Sezgin Köysüren'e ait olduğu belirtilen teknede gerçekleştiği öne sürülen bir buluşmaya ilişkin anlatımda Muhittin Böcek ile Nur Zeliha Doğan'ın isimlerinin geçtiği belirtildi. Söz konusu anlatımların soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi.
OĞLU GÖKHAN BÖCEK HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN BEYAN
Dosyada Mustafa Gökhan Böcek hakkında da uyuşturucu kullanımına ilişkin iddialar yer aldı. Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin'in iki kadını Konyaaltı'ndaki Su Otel'e yönlendirdiği, burada Gökhan Böcek ve arkadaşlarının bulunduğu ve Gökhan Böcek'in getirdiği öne sürülen kokainin kullanıldığı yönünde beyan bulunduğu belirtildi. Tuba Efe hakkında ise Gökhan Böcek'in temin ettiği öne sürülen uyuşturucu maddenin kullanıldığı yönünde ifade yer aldığı aktarıldı.
TEKNEDE UYUŞTURUCU VE FUHUŞ İDDİASI
Şemsettin Lökoğlu'na ait olduğu belirtilen teknede uyuşturucu madde temin edildiği ve fuhuş amacıyla organizasyonlar yapıldığı yönünde birden fazla beyan bulunduğu öğrenildi. Necati Doğukan Ünal hakkında verilen bir beyanda ise teknede uyuşturucu içerdiği öne sürülen keklerin bulunduğu iddia edildi.
SELECTUM OTEL'DEKİ İDDİALAR DA DOSYADA
Soruşturma dosyasında Selectum Otel'de yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin de beyanlar bulunuyor. Bu kapsamda Neşet Koçkar, Vahit Petek, Emin Murat Süğlün ve Fatma Gül Deveci'nin isimlerinin uyuşturucu ve fuhuş iddiaları kapsamında geçtiği belirtildi.
ADLİ TIP İNCELEMESİ YAPILACAK
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespit edilmesi amacıyla kan, idrar ve saç örneklerinin alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesinin planlandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında elde edilen beyanların teknik ve kriminal delillerle doğrulanması, uyuşturucunun kimler tarafından temin edildiğinin belirlenmesi ve şüpheliler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması için incelemelerin sürdüğü bildirildi.
ARANAN HÜKÜMLÜ DE YAKALANDI
Öte yandan Nur Zeliha Doğan'ın ikametinde yapılan aramada, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Cemre Bakır da yakalandı.
18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında Selectum Otel kral dairesinde banyoda kokain hazırlayıp ortama sunduğu iddia edilen Anex Tour ve Selectum Otel sahibi Neşet Koçkar, turizmci iş insanı Emin Murat Süğlün, iş insanı Sezgin Köysüren, Mercedes Hastalya sahibi İrfan Tüzün, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serkan Temuçin, silah fabrikası ve EKPA İnşaat yönetiminde bulunan Muhammed Serkan Köysüren, tarım ürünleri satışı yapan Cafer Afşin Yılmaz, Portebello Otelleri eski sahibi Ahmet Metin Gökhan, Nur Zeliha Doğan, Arife Ünlü, Selin Çelik, Tuba Efe, Kübra Salucu, Miarosa Otelleri sahibi Vahit Petek, Su Otelleri sahibinin oğlu Necati Doğukan Ünal, Fatma Gül Deveci, emlakçı Sinan Çizmeci ve Sıralı Kebapların sahibi Murat Çelik yakalanarak gözaltına alındı. İMT Sera Otomasyon Şirketi sahibi Şemsettin Lökoğlu ile Mercedes Hastalya sahibi Arda Tüzün'ün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.