Antalya’daki uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar: Çarpıcı tekne, otel ve villa buluşmaları! Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek...

Antalya'da Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda 35 adres ile 2 teknede arama yapıldı. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in isimlerinin de geçtiği soruşturma kapsamında 20 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Şemsettin Lökoğlu ve Arda Tüzün'ün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.