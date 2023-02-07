Antalya’dan depremzedelere duygusal mesajlar...

'ALLAH'IM İÇİMİZDEKİ İNSAN SEVGİSİNİ YOK ETME'

Can Aydoğdu isimli bir çocuk da gönderdiği kıyafet poşetinin üzerine 'Merhaba bu mektubu ben, annem, abim ve babam adına yazıyorum. Bu mektubu okuyan kişi sana sesleniyorum. Bugünden sonra hayatın çok güzel geçecek inan bana. Umarım bu gönderdiğimiz kıyafetleri çok seversiniz. İyi günler' yazdı. Muratpaşa Belediyesi'nin topladığı yardımlarda da bir çocuğun gönderdiği çanta üzerine 'Allah'ım içimizdeki insan sevgisini yok etme' yazdığı görüldü. Konyaaltı Belediyesi görevlisi Ceren Kurt, kayıt esnasında gördüğü notla çok duygulandığını dile getirdi. Kurt, "Buraya gelen kolileri kayıt altına alıyoruz. Gelen kolilerden birinin üzerinde mesajları gördük ve çok duygulandık. Yardım eden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi 2 TIR yardım malzemesini sabah saatlerinde teslim etmek üzere deprem bölgesine yola çıkardı.