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Giriş Tarihi: 23.8.2023 13:12

Antalya'ya turist sayısı, 10 milyonu aştı

Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısı, 1 Ocak- 22 Ağustos tarihleri arasında 10 milyonu geçti; geçen yıla göre yüzde 20 artış yaşandı.

DHA
Antalya’ya turist sayısı, 10 milyonu aştı

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Antalya, 22 Ağustos itibarıyla turizmde 'rekorlar yılı' olarak kabul edilen 2019'u geride bıraktı. Antalya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre; Antalya ve Gazipaşa Havalimanı'ndan gelen turist sayısı, 10 milyonun üstüne çıktı. 1 Ocak- 22 Ağustos tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 10 milyon 64 bin 782 oldu. Ağustos ayının ilk 22 gününde ise 2022'nin aynı dönemine oranla yüzde 10 artışla, 1 milyon 880 bin 693 yabancı turist sayısına ulaşıldı. 2019'un 1 Ocak- 22 Ağustos tarihleri arasında Antalya, 10 milyon 5 bin 325 turist ağırlamıştı.

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Antalya'ya turist sayısı, 10 milyonu aştı
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