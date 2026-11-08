Antibiyotik direnci dünya için tehdit

Avrupa Birliği
'nde her yıl yaklaşık 35 bin kişinin ölümüne yol açan antimikrobiyal direnç, insanlar, hayvanlar ve çevre arasında yayılırken, halk sağlığının en büyük tehditlerinden biriyle mücadelede daha kapsamlı önlemler alınması çağrıları artıyor. Antibiyotikler, bir zamanlar ölümcül kabul edilen enfeksiyonları tedavi edilebilir hale getirerek modern tıpta devrim yarattı. Ancak bakterilerin, kendilerini yok etmek için geliştirilen ilaçlara giderek daha fazla direnç kazanması bu ilerlemeyi tehdit ediyor. The Lancet dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, bakteriyel antimikrobiyal direnç (AMR), 2025-2050 yılları arasında dünya genelinde doğrudan 39 milyon kişinin ölümüne neden olabilir. İnsanlarda antibiyotiklerin aşırı kullanımı, hayvancılıkta antibiyotik kullanımı, yetersiz sanitasyon koşulları ve çevre kirliliği, ilaç direncinin yayılmasına katkıda bulunan başlıca faktörler arasında yer alıyor.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör