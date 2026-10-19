Haberler Yaşam Haberleri Antik Mısır'da kedilere hangi isimler veriliyordu? İşte tarihin ilk evcil kedi isimleri!
Giriş Tarihi: 19.10.2026 13:33

Antik Mısır'da kedilere hangi isimler veriliyordu? İşte tarihin ilk evcil kedi isimleri!

Günümüzde evimizi paylaştığımız kedilerimize isim seçerken kılı kırk yarıyoruz. Ancak bu gelenek sanıldığından çok daha eskiye, piramitlerin yükseldiği topraklara dayanıyor.Antik Mısır'da kediler; tahıl depolarını kemirgenlerden ve zehirli yılanlardan koruyan hayati müteffikler olmanın ötesinde, tanrısal semboller ve ailenin sevgili birer üyesiydi. Peki, Nil kıyısında yaşayan bir Mısırlı kucağındaki kediye nasıl sesleniyordu?

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Antik Mısır’da kedilere hangi isimler veriliyordu? İşte tarihin ilk evcil kedi isimleri!
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Dünyanın önde gelen müzelerinin arşivleri ve arkeolojik keşifler, Mısırlıların kedilerine tıpkı bugün olduğu gibi sevgi dolu, karakteristik ve hatta komik isimler taktığını gösteriyor. İşte binlerce yıllık tablosuyla Antik Mısır'ın kedi isimleri rehberi!

Antik Mısır’da kedilere hangi isimler veriliyordu? İşte tarihin ilk evcil kedi isimleri!

TARİHTE İSMİ BİLİNEN İLK EVCİL KEDİ: "NEDJEM"

Arkeolojik bulgular, insanlık tarihinde adı kayıt altına alınmış en eski evcil kedinin MÖ 15. yüzyılda yaşadığını gösteriyor. Firavun III. Thutmose döneminde yaşamış baş mimar Puimre'nin mezarında bulunan yazıtlar, tarihin bilinen ilk kedi ismini günümüze taşıdı: Nedjem.

Antik Mısır’da kedilere hangi isimler veriliyordu? İşte tarihin ilk evcil kedi isimleri!

Nedjem (veya Nedjemet): Antik Mısır dilinde tam olarak "Tatlım" veya "Tatlı olan" anlamına geliyor. Mısırlıların tüy yumaklarına tıpkı bizim bugün "Şeker", "Tatlım" diye seslenmemiz gibi yaklaştığının en somut kanıtı.

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Antik Mısır’da kedilere hangi isimler veriliyordu? İşte tarihin ilk evcil kedi isimleri!

Ta-Miu: Veliaht Prens Thutmose'a (Firavun III. Amenhotep'in oğlu) ait olan kraliyet kedisinin adı ise oldukça sade ve netti: "Dişi Kedi". Mısırlılar bazen sadece türün adını sevecen bir ifade olarak kullanıyordu.

Antik Mısır’da kedilere hangi isimler veriliyordu? İşte tarihin ilk evcil kedi isimleri!

Tıvalı: Efsanelere göre Mısır'ın son kraliçesi Kleopatra'nın çok sevdiği kedisinin adıydı ve "Tanrının Hediyesi" anlamına geliyordu.

Antik Mısır’da kedilere hangi isimler veriliyordu? İşte tarihin ilk evcil kedi isimleri!

SES TAKTLİDİNDEN İSİM TÜRETMEK: "MİU" VE "MİİT"

Antik Mısır dilinde kedilere verilen genel isimler, onların çıkardığı miyavlama sesinin doğrudan yansımasıydı (onomatope).

Erkek kediye "Miu",

Dişi kediye ise "Miit" deniyordu.

ABD'deki Walters Sanat Müzesi ve University College London müze arşivlerindeki belgeler son derece ilginç bir kültürel detayı ortaya çıkarıyor: Mısırlılar kedilerini o kadar çok seviyordu ki, kedilere verdikleri isimleri kendi kız çocuklarına da isim olarak koyuyorlardı!

Smithsonian Enstitüsü uzmanları, Mısır'da kız çocuklarına "Miit" (Küçük Kedi / Kedicik) isminin verilmesinin oldukça yaygın bir sevgi göstergesi olduğunu doğruluyor.

Antik Mısır’da kedilere hangi isimler veriliyordu? İşte tarihin ilk evcil kedi isimleri!

KARAKTERİNE GÖRE İSİMLER: "OBEZ", "SAVAŞÇI" VE "FIRTINA"

Mısırlılar kedilerinin sadece tatlılığına değil, karakter özelliklerine, boyutlarına ve tavırlarına göre de isim veriyorlardı. Deir el-Medina bölgesinde yaşayan usta Anhernakht'ın kedisi Bouhaki gibi özel isimlerin yanı sıra, gündelik yaşamda sıkça kullanılan kedi isimleri ve anlamları şöyleydi:

Antik Mısır’da kedilere hangi isimler veriliyordu? İşte tarihin ilk evcil kedi isimleri!

Mkhai: Savaşçı (Evdeki haşerelere göz açtırmayan cesur kediler için)

Kiwu: Obez / Şişman (Sarayda veya evde iyi beslenip tombullaşan kedilere verilen komik bir lakap)

Kepi: Fırtına (Yerinde duramayan, hızlı ve hareketli kediler için)

Antik Mısır’da kedilere hangi isimler veriliyordu? İşte tarihin ilk evcil kedi isimleri!

Aziza: Değerli / Kıymetli

Nomti: Güçlü

Antik Mısır’da kedilere hangi isimler veriliyordu? İşte tarihin ilk evcil kedi isimleri!

Ammon: Gizemli / Saklı olan

Aten: Güneş gibi parlayan

Antik Mısır’da kedilere hangi isimler veriliyordu? İşte tarihin ilk evcil kedi isimleri!

Binlerce yıl önce Nil Nehri kıyısında tahıl depolarını korurken insanlığın en yakın dostu haline gelen kediler, bugün de hayatımızın merkezinde. Antik Mısır'dan günümüze ulaşan mezar resimleri, bronz heykeller ve papirüsler, insanların kedilerle kurduğu sevgi bağının zamanı ve mekânı aştığını gösteriyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Antik Mısır'da kedilere hangi isimler veriliyordu? İşte tarihin ilk evcil kedi isimleri!
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