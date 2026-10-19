Antik Mısır’da kedilere hangi isimler veriliyordu? İşte tarihin ilk evcil kedi isimleri!

SES TAKTLİDİNDEN İSİM TÜRETMEK: "MİU" VE "MİİT"

Antik Mısır dilinde kedilere verilen genel isimler, onların çıkardığı miyavlama sesinin doğrudan yansımasıydı (onomatope).

Erkek kediye "Miu",

Dişi kediye ise "Miit" deniyordu.

ABD'deki Walters Sanat Müzesi ve University College London müze arşivlerindeki belgeler son derece ilginç bir kültürel detayı ortaya çıkarıyor: Mısırlılar kedilerini o kadar çok seviyordu ki, kedilere verdikleri isimleri kendi kız çocuklarına da isim olarak koyuyorlardı!

Smithsonian Enstitüsü uzmanları, Mısır'da kız çocuklarına "Miit" (Küçük Kedi / Kedicik) isminin verilmesinin oldukça yaygın bir sevgi göstergesi olduğunu doğruluyor.