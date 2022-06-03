Antonio Rüdiger kimdir? Real Madrid’in yeni transferi Antonio Rüdiger nereli, kaç yaşında?

Real Madrid'in yeni transferi Antonio Rüdiger ile ilgili detaylar merak konusu olarak Antonio Rüdiger kimdir, nereli, kaç yaşında? şeklindeki sorular aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.

ANTONİO RÜDİGER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Antonio Rüdiger (d. 3 Mart 1993), İngiltere'de Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de stoper olarak forma giyen Sierre Leone kökenli Alman millî futbolcudur.

KARİYERİ

KULÜP KARİYERİ

VFB STUTTGART

Rüdiger, 23 Temmuz 2011 tarihinde VfB Stuttgart II formasıyla ilk maçına 3. Liga'da DSC Arminia Bielefeld karşısında çıktı.

29 Ocak 2012 tarihinde VfB Stuttgart formasıyla ilk maçını Bundesliga'da evinde karşılaştıkları Borussia Mönchengladbach ile oynadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına ise 4 Ekim 2012 tarihinde Molde FK karşısında çıktı.

19 Nisan 2013 tarihinde VfB Stuttgart ile olan sözleşmesini Haziran 2017'yer kadar uzattı. Takımdaki ilk golünü 1 Eylül 2013 tarihinde evlerinde 6-2 yendikleri TSG Hoffenheim'a attı.

ROMA

19 Ağustos 2015 tarihinde Serie A'da mücadele eden Roma'ya 4 milyon € karşılığında kiralandı. Sözleşmesine bir yılda 9 milyon € bonservisini alma seçeneği eklendi. Roma tarafından bonservisi alındı

CHELSEA

Rüdiger, 9 Temmuz 2017'de Premier League takımı Chelsea'ye 35 milyon euro karşılığında transfer oldu. Chelsea ile ilk resmî maçına Community Shield maçında Arsenal'e karşı çıktı. İlk golünü ise Everton'ı 2-1 yendikleri EFL Cup maçında attı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Rüdiger Almanya'nın çeşitli genç takımlarında oynadı. Almanya formasıyla ilk maçına 13 Mayıs 2014 tarihinde 0-0 berabere kaldıkları Polonya karşısında çıktı.