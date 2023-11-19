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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Antrenörüne attığı mesajla hayatı değişti

Konya’nın Çumra ilçesinde yaşayan Ramazan Yılmaz, okul çıkışlarında antreman yaparken gördüğü arkadaşlarının bisiklet antrenörüne “Ben de yapabilirim” diye mesaj attı. O günden sonra hayatı değişen Yılmaz, kırılmadık rekor bırakmadı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Antrenörüne attığı mesajla hayatı değişti
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Ramazan Yılmaz, 5,5 yıl önce bisiklet sporu ile tanıştı. Okul çıkışlarında antrenman yapan arkadaşlarını gören Yılmaz, 'Bende yapabilirim' diyerek şimdiki antrenörü de olan İsmail Uğurlu'ya mesaj attı. Yılmaz, o günden itibaren kırılmadık rekor bırakmadı.
Yol bisikleti alanında 9 kez Türkiye Şampiyonluğu, pist yarışlarında Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü, 5 kez Balkon şampiyonluğu, 70'den fazla Türkiye birinciliği elde eden Yılmaz, 'Türk bisikletinin en iyisi', 'Bisiklet tarihini baştan yazan adam' olarak anılmaya başlandı.



HAYAL ETTİM VE BAŞARDIM
Tarım işçisi bir ailenin çocuğu olan Yılmaz, "Her şeyi adım adım planlıyorum. Önce Türkiye dereceleri sonra Avrupa dereceleri olarak planlamıştım. Hayal ettim, çalıştım ve başardım. Hedefime, 2028 olimpiyatlarını koydum. Bunun yanında Fransa bisiklet turu gibi alanlarda da yarışmayı çok istiyorum" derken, antrenörü olan İsmail Uğurlu ise, "Onu ilk gördüğümde 'bana bisikletçi de lazım ama şampiyon sporcu da lazım' demiştim. Çok çalışkan ve söylenen her şeyi anlıyor." dedi.

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Antrenörüne attığı mesajla hayatı değişti
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